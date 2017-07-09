Adalet Yürüyüşçülerinin Son Kamp Sabahı Böyle Geçti
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHAAdalet Yürüyüşçüleri Kartal'da kurulan kamp alanında son kez sabahladı.
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Adalet Yürüyüşçüleri Kartal'da kurulan kamp alanında son kez sabahladı. Katılımcıların bazıları çadırda, bazıları dışarda, bazıları ise yol kenarında uyudu. Polis, kamp alanına seyyar MOBESE'de kurdu ve kamp alanının güvenliğini sağladı.
Görüntü Dökümü:
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-Kamp alanına kurulan çadırlar
-Dışarda uyuyanlar
-Yol kenarında uyuyanlar
-Şarj kuyruğunda bekleyen
-Tuvalet kuyruğunda bekleyen
-Seyyar Mobese
-Genel ve detaylar