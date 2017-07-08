Adalet Yürüyüşçüleri Son Kamplarını Kartal'da Yaptı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü günü Kartal'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Ankara, Güvenperk'tan başlayan yürüyüş sonunda 427 kilometreyi geride bırakarak, Dragos Sahili'nde kurulan kamp alanına ulaştı. Geceyi burada geçirecek olan yürüyüşçüler, çadırlarını kurdu. Öte yandan kamp alanına Kartal ve çevre ilçelerde oturanlarda geldi. Alanda bulunanlar kurulan platformda çalınan şarkılara eşlik etti. Şarkı aralarında sık sık 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atıldı.



ADALET YOLU'NA AYAK İZLERİNİ BIRAKTILAR



Ayrıca alanda çeşitli etkinliklerde yapıldı. Ceren Ögel isimli bir ressam, Adalet yolu olarak adlandırdığı bir bez tuvali yere sererek, katılımcıların ayak izlerini aldı. Ögel, çalışmasını şu sözlerle anlattı: "Bu dört metre uzunluğunda siyah tuval bezi.Bunun üzerinden beyaz adımlarla geçilmesini istedim. Çalışmayı, aydınlığa çıkan adalet yolu olarak adlandırıyorum. Bu çalışmayı daha sonra adalet diye yaptığım bir başka çalışmama monte edeceğim"



ADANA'DAN BİR KAMYON KARPUZ



Kamp alanında bulunanlara birçok CHP'li belediye yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Bunların en dikkat çekeni ise Adana, Seyhan'dan getirilen bir kamyon karpuz oldu. Yürüyüşçüler dilimlenen karpuzlardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Görüntü Dökümü:



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-Yere serilen tuval



-Tuvalin üzerine ayak izlerini bırakanlar



-Kamp alanından görüntüler



-Karpuzların alana indirilmesi



-Karpuz sırasına girenler



-Genel ve detaylar