2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarını takip edenler bir yandan da tercih sürecini merak ediyor. Tercih sürecinde ise bölümlerin taban puanları araştırılıyor. Peki, Adalet taban puanları 2025 kaç, Adalet kaçla kapattı, Adalet sıralaması geçen yıl kaçtı?

KARİYER OLANAKLARI

• Mahkemeler: Yazı işleri müdürlüğü, zabıt kâtipliği

• İcra Daireleri: Memur/yrd. pozisyonları

• Kamu Kurumları: Ceza infaz kurumları, noterlikler

• Özel Sektör: Bankalar, avukatlık büroları, insan kaynakları

DERS İÇERİKLERİ

Programda hukuk altyapısının yanı sıra pratik eğitimler de verilir:

• Temel hukuk dersleri (Ceza, Anayasa, Medeni Hukuk)

• Adli yazışma teknikleri

• Daktilografi ve bilgisayarlı muhasebe

• Dosyalama ve arşivleme sistemleri

2025-YKS TERCİH TAKVİMİ

Ösym'nin önceki yıllardaki takvimine göre:

• Sınav Tarihi: Haziran ayı sonu

• Sonuç Açıklama : 22 Temmuz 2025 (beklenen)

• Tercih Dönemi: Ağustos'un ilk haftası (2024'te 25 Temmuz-2 Ağustos arası yapılmıştı)

• Kılavuz Yayını: Sonuçlardan sonra ÖSYM'nin web sitesinde duyurulacak.

Önemli Not: Adaylar, TYT puanıyla 2 yıllık Adalet programını tercih edebilir. Maksimum 24 tercih hakkı bulunur.

2024 ADALET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2025 verileri henüz açıklanmadığı için 2024 yılına ait bazı istatistikler şöyleydi:

TERCİH STRATEJİSİ ÖNERİLERİ

1. Puanınıza En Yakın 5 Okulu listeye ekleyin.

2. Yerleşme İstatistiklerini karşılaştırın (kontenjan artışı/azalışı).

3. Bölümün Bulunduğu Şehri değerlendirin (staj imkânları açısından).

Uyarı: 2025 taban puanları, aday yoğunluğuna göre değişebilir. Son veriler için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip edin.

ÖSYM AİS Sistemi üzerinden tercihlerinizi tamamlamayı unutmayın!

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