Adalet Partisi'nin Kuruluş Yıl Dönümü

Adalet Partisi Yalova İl Başkanı Ömer Doğan partisinin kuruluşunun 2. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.



Doğan, mesajında darbelerin en büyük mağdurunun Adalet partisi olduğunu belirtti.



Yalova'da parti olarak örgütlenmelerinin tamamlandığını belirten Doğan şunları kaydetti:



"1980 Askeri Darbesi ile artık kitle partileri dönemi sona erdirilerek cunta himayesinde kontrollü yeni bir ayırımcı siyasi düzen kurularak Gülen cemaatinin toplum ve devlet içinde yayılma kabiliyeti ile günümüze dek uzanan felaketlerin önü açılmış oldu. Aradan 37 yıl geçmiştir; Adalet Partisi 12 Eylül 2015 tarihinde yeniden kurulmuş olmasına rağmen ne yazık ki geçmişe ait demokratik hakları ve mağduriyeti hala iade edilmedi. Darbeler tarihinin gerçek ve ağır bedeller ödemiş muhatapları olarak 37 yıl sonra darbeci zihniyeti ve demokrasi karşıtlarını bir kez daha lanetle anıyorum. Ayrıca 12 Eylül 1980 günü kapatılmış olan partimizin 12 Eylül 2015 günü yeniden açılışının ikinci yılını kutlamanın buruk sevincini yaşıyoruz. Yalova'da teşkilatlanma çalışmalarımız tamamlandı. 6 ilçede ilçe başkanlarının ataması yapıldı. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde, Yalova'da her köyde, her mahallede partimizi anlatmak, Adalet Partisi Genel Başkanımız Dr. Vecdet Öz liderliğinde Adalet Partisinin misyonunu devam ettirmek için durmadan çalışmak."