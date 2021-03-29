Adalet Partisi Muğla'da örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor
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Adalet Partisi Muğla'da örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel
Adalet Partisi Muğla'da örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor

Adalet Partisi (AP) Akdeniz Bölge Koordinatörü Turgay Akbaş, Muğla'da parti üyeleriyle bir araya geldi.

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Adalet Partisi (AP) Akdeniz Bölge Koordinatörü Turgay Akbaş, Muğla'da parti üyeleriyle bir araya geldi.

Menteşe ilçesinde bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan AP Akdeniz Bölge Koordinatörü ve Antalya İl Başkanı Turgay Akbaş, Muğla İl Başkanı Süleyman Akyüz ve partililerden ilçe örgütlenmeleri hakkında bilgi aldı.

Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akyüz'e destek olmak için Muğla'ya geldiğini söyledi.

Muğla genelinde örgütlenmeyi bir an önce tamamlayarak, yeterlilik belgesini alıp davalarına hizmet vermek için çalıştıklarını anlatan Akbaş, "Arkadaşlarımızın hepsine bu davada bizle birlikte yürüdükleri için teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Adalet Partisi olarak Türkiye genelinde bir an önce örgütlenerek, yeterlik belgemizi alıp seçime katılma hakkını kazanmak. Bir an önce halkımızın istediği, özlemle beklediği Adalet Partisi'ni tekrar meclise sokmaktır." diye konuştu.

İl Başkanı Akyüz ise ilçelerde örgütlenme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

İl yönetimi başta olmak üzere Fethiye, Seydikemer, Datça, Dalaman ve Ortaca'da örgütlenmeyi tamamladıklarını söyleyen Akyüz, diğer ilçelerde de en kısa sürede örgütlenmeyi tamamlamak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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