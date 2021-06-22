Adalet Partisi Antalya İl Kongresi yapıldı
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Adalet Partisi Antalya İl Kongresi yapıldı

Adalet Partisi Antalya İl Kongresi yapıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Adalet Partisinin Antalya İl Kongresinin düzenlendiği bildirildi.

Adalet Partisinin Antalya İl Kongresinin düzenlendiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kongre Akdeniz Bölgesi sorumlusu ve İl Başkanı Turgay Akbaş, İl Başkan Yardımcısı Sevil İnceoğlu ile İl Başkan Yardımcısı Levent Erdoğan ve Kepez İlçe Başkanı İhsan Gültekin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Adalet Partisi çalışanları ve ilçe başkanlarının katıldığı kongrede konuşan Başkan Akbaş, Adalet Partisinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Akbaş, Türkiye genelinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Bu yola vatan, millet ve bayrak sevdamızla baş koyduk. Ben ve ekibim tüm gücümüzle çalışacak, hizmet vereceğiz. Cennet vatanımız Türkiye için en güzel çalışmaları yapacağız. Tüm il ve ilçe başkanlarıma destekleri için teşekkür ederim. Heyecanla gümbür gümbür geliyoruz. Çaresiz değilsiniz, halkımız için varız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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