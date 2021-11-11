Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.
ERZURUM (İHA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı, İspir Belediye Başkanlığı, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İspir Pazaryolu Dernekler Birliği arasında imzalanan Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyeti iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında bugün İspir Şehir Mezarlığı'nda ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.
Fidan dikim çalışmalarının devam etmesinin planlandığı belirtildi. - ERZURUM