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Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

ERZURUM (İHA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir'de şehir mezarlığında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı, İspir Belediye Başkanlığı, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İspir Pazaryolu Dernekler Birliği arasında imzalanan Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyeti iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında bugün İspir Şehir Mezarlığı'nda ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Fidan dikim çalışmalarının devam etmesinin planlandığı belirtildi. - ERZURUM

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

Adalet Ormanlarının yaygınlaştırılması protokolü

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