Adalet Ormanı'na anneler için 571 fidan

10.10.2019 09:13

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye'nin sahip olduğu orman alanlarını arttırmak, gelecek nesillere daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla oluşturduğu Adalet Ormanı'na, tüm annelere ithafen 571 fidan dikildi.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde oluşturulan Adalet Ormanı'nda, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan etkinliğe; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Başsavcı Vekili Atilla Rahimi, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, hakimler ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.



İlave edilen alanlarla kapsadığı alan 10 dönümden 100 dönüme çıkarılan Adalet Ormanı'na, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler ile hakimler ve Cumhuriyet Savcıları tarafından, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) annesinden bugüne kadar ebediyete intikal etmiş ve şu an hayatta olan tüm annelere ithafen 571 adet defne, fıstık çamı, harnup ve zakkum fidanı dikildi. Etkinlikte 2 defne fidanı diken Başsavcı Yurdagül, fidanlara can suyu verdi.



Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, orman varlığının artırılması ve korunmasının önemine işaret ederek, fidan dikmenin milli bir görev olduğunu belirtti. Peygamber Efendimiz'in de "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz" hadisi şerifi ile doğayı ve çevreyi korumaya yönelik hassasiyetini gösterdiğini ifade eden Yurdagül, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanları, Peygamber Efendimiz'in annesinden bugüne ebediyete göç etmiş ve hayatta olan tüm annelerimiz için dikiyoruz. Fidanların sayısını da bu yüzden 571 olarak seçtik" dedi.



Annelerin isimleri fidanlarla yaşayacak



Hakim ve savcılardan diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını isteyen Yurdagül, "Yakın dönemde birkaç meslektaşımız annesini kaybetti. Biz de geçen yıl Adana'ya tayin olmadan önce annemize son görevimizi yapıp gelmiştik. Üzerinden bir yıl geçti. Gerçekten eksikliğini çok hissediyoruz. Hayatta olan annelere Allah uzun ömür versin, ahirete göç edenlere de Allah rahmet etsin. Bugün burada diktiğimiz fidanların üzerine, diken kişinin annesinin isminin yazılı olduğu plakalar yapıştıralım istiyoruz. Böylece herkes annesi anısına diktiği fidana sahip çıksın, onu yaşatsın istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA