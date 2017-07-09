Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...

Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...

Mehmet İlkay ÖZER - Hayati KILIÇ İstanbul DHAMaltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı.

Mehmet İlkay ÖZER - Hayati KILIÇ İstanbul DHA

Maltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor.

Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcıların üstleri aranıyor. Öte yandan bir kadın da miting alanına kucağında ördeğiyle gitti.