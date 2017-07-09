Adalet' Mitinginde 15 Bin Polis Görev Yapacak

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin Maltepe'de miting yapacağı alanda güvenlik tedbirlerini inceledi.

Adalet' Mitinginde 15 Bin Polis Görev Yapacak

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin Maltepe'de miting yapacağı alanda güvenlik tedbirlerini inceledi. Çalışkan, miting için İstanbul genelinde 15-16 bin polisin görev yapacağını söyledi

Kaynak: Dunya.com