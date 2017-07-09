Adalet Mitingi Öncesinde İzmir Marşı ile Resmi Geçit

Adalet Mitingi Öncesinde İzmir Marşı ile Resmi Geçit

MALTEPE'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı.

Adalet Mitingi Öncesinde İzmir Marşı ile Resmi Geçit

MALTEPE'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı. Kortej eşliğinde yürüyen gruba, mitinge gelenler alkışlarla eşlik etti. - İstanbul