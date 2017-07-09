Adalet Mitingi Öncesinde Izmir Marşı Çaldılar

Adalet Mitingi Öncesinde Izmir Marşı Çaldılar

Maltepe'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı.

Maltepe'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı. Kortej eşliğinde yürüyen gruba, mitinge gelenler alkışlarla eşlik etti.