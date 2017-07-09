Adalet Mitingi Öncesinde Izmir Marşı Çaldılar

Maltepe'de düzenlenecek Adalet Mitingi öncesinde Bandosol isimli müzik grubu 'İzmir Marşı' çaldı. Kortej eşliğinde yürüyen gruba, mitinge gelenler alkışlarla eşlik etti.
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