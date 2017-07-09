Adalet Mitingi' Öncesi Gece Denetimi

Çalışkan, CHP'nin yarın Maltepe sahilde düzenleyeceği Adalet Mitingi öncesi gece saatlerinde alana gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Adalet Mitingi' Öncesi Gece Denetimi

Çalışkan, CHP'nin yarın Maltepe sahilde düzenleyeceği Adalet Mitingi öncesi gece saatlerinde alana gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Kaynak: Dunya.com