Adalet Mitingi'ne Yoğun İlgi

*Alana yoğunluk nedeniyle giremeyen bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Maltepe Miting alanında düzenlenen Adalet Mitingi başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılımcılara hitap ediyor. Mitinge ise ilgi yoğun oldu. Miting alanının dolmasıyla beraber, alana gelenler geri dönmek zorunda kaldı. Bazıları bariyerlerden atlayarak alana ulaşmaya çalıştı. Alana giremeyenler çevrede bulunan park ve sahil boyuna geçerek mitingi buradan takip ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Miting alanına ilerleyenler



-Katılımcıların başka noktalara yönlendirilmeleri



-Kısa süreli yaşanan gerginlik



-Turnikelerden geri dönenler



-Genel ve detaylar