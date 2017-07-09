Adalet Mitingi"Ne Katılacak Vatandaşlar, Alana Gelmeye Başladı

Maltepe'de CHP tarafından düzenlenen "Adalet Mitingi"ne katılacak vatandaşlar, meydanı doldurmaya başladı. Miting alanı ve vatandaşların mitinge gelişleri de havadan görüntülendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı yürüyüş, 25. gününde Maltepe miting alanında son bulacak. Maltepe'de mitingin yapılacağı meydanı vatandaşlar doldurmaya başladı. Vatandaşların elinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Adalet" yazılı afişler olduğu görüldü. Vatandaşların yavaş yavaş doldurmaya başladığı miting alanı havadan görüntülenirken, CHP Lideri'nin saat 17.00'de tek başına yürüyerek miting alanına gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL