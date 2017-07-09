Adalet Mitingi'ne İnsan Seli//aktüel Görüntülerle





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüyerek girdiği miting meydanına, milletvekilleri de alkışlar eşliğinde yürüyerek geldi. Çok sayıda grup ellerinde dev Türk bayrakları taşıyarak alana girdi. Çok sayıda meslek örgütü ellerinde 'adalet' yazan pankartlar taşıdı. Bazı vatandaşlar çalan davul ve zurna eşliğinde eğlendi, halay çekti. Alana girmek üzere bekleyen vatandaşlar arasında bisikletli ve kaykaylı gruplar da vardı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini yol kenarlarındaki ağaçların altına attı. Çok sayıda seyyar satıcının hizmet verdiği alanda, vatandaşlar mitingin başlamasını gölgede bekledi.



Görüntü Dökümü:



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-Bisikletlilerin geçişi



-Dev Türk bayraklarıyla yürüyen gruplar



-Davul ve zurna ile halay çeken kalabalıktan görüntüler



-Gölgede dinlenen vatandaşlar



-Milletvekillerinin alana gelişi



-Avukatların cübbeyle yürümesi



-Genel ve detay görüntüler - İstanbul