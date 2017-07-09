Adalet Mitingi'nde Dağılımlar-1

Adalet Mitingi'nde Dağılımlar-1

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.

Adalet Mitingi'nde Dağılımlar-1

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı. 

Görüntü dökümü.

------------

-Vatandaşların alandan çıkışı

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar