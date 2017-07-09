Adalet Mitingi'nde Dağılımlar-1
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.
Görüntü dökümü.
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-Vatandaşların alandan çıkışı
-Polis helikopterinden görüntü
-Genel ve detaylar