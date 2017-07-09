Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 Itibariyle Böyle Görüntülendi

Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 Itibariyle Böyle Görüntülendi

(Tür: İstanbul)

Adalet Mitingi' Alanı Saat 18.00 Itibariyle Böyle Görüntülendi

(Tür: İstanbul)