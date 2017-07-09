Adalet Mitingi Alanı Saat 17.20 Itibariyle Böyle Görüntülendi....

Haber - Kamera İstanbul DHA
Yürüyüşü tamamlayan Kılıçdaroğlu: Kimse son olduğunu düşünmesin!
Kılıçdaroğlu miting alanına ulaştı! "Adalet Yürüyüşü" sona erdi
Musul operasyonunda mutlu son! 3 yıldır bu anı bekliyorlardı
Caniler her şeyi itiraf etti: Bebeği boğduk sonra anneye tecavüz ettik
"Almanya çekiliyor" iddiası sonrası İncirlik'te hareketli dakikalar!
Kılıçdaroğlu son adımlarını tek başına attı, 150 metrede sürpriz yaptı
87 yıllık Türk Lirası kanunu değişiyor
Ünlü sunucunun kızı, Bodrum'u sallıyor
Erdoğan müjdeyi vermişti! Yerli uçak gemisine talip çıktı
Musul, DEAŞ'tan temizleniyor! Resmi zafer ilanı her an gelebilir
Markafoni'ye Sivaslı iş adamı talip oldu
Kılıçdaroğlu'na gece yarısı Baykal'dan sürpriz ziyaret!
Alman basınından kritik iddia: Bugün İncirlik'ten çekiliyorlar
Hurdaya dönen araçtan mucize eseri kurtuldu
Adalet mitingi için Maltepe'ye akın var!