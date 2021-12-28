Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin Açılışı Gerçekleştirildi

ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in video konferans yöntemiyle katılımlarıyla Kürkçüler Cezaevinde, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 09. 03. 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Eğitim- Öğretim İşbirliği Protokolü kapsamında açılan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde, cezaevinde kalan kişilere yönelik çeşitli alanlarda eğitim verilecek.

Protokolle; hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezine kayıtlarının yapılması, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi alması, diploma sahibi olması ve hayatının herhangi bir döneminde bunlardan yararlanması söz konusu olacak.

İlimizde açılışı yapılan Adana Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin kurdele kesim töreni Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Elban, "Herkes için eğitim" anlayışıyla cezaevi içerisinde faaliyete geçen Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin Adana'ya büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Adana'da Kürkçüler Cezaevinde açılan Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin kapasitesine değinen Vali Elban, eğitim merkezinin 11 sınıflık 200 kişi kapasitesinin olduğunu ve burada 6 alanda eğitim verileceğini söyledi.

Vali Elban, "Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. " dedi.

Vali Elban daha sonra, açılışı yapılan Adalet Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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