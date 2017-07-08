Adalet Korteji"Ne Balonlu Karşılama

"Adalet Yürüyüşü"ne 24'üncü gününde devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej, Kartal'da balonlarla karşılandı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününde Tuzla'dan Kartal'a kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda vatandaş Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Pendik'e gelen kortej bando takımı tarafından karşılandı. Bando takımının gösterisine CHP Lideri Kılıçdaroğlu alkışlarla eşlik etti. Kortejle beraber yürüyüşe geçen bando takımı müzik dinletisi gerçekleştirdi.



Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kortej, Kartal'a vardığında ise havaya bırakılan kırmızı, beyaz renkli balonlarla karşılandı. Yürüyüşte korteji karşılayan cansız mankenlerin sergilediği 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' figürleri ise dikkat çekti.



Yürüyüşe Kartal'da mola verildi. - İSTANBUL