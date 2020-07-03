Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü
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Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü

Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdüTBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine, ikinci gün devam etti.

03.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:48

Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü

TBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine, ikinci gün devam etti.

TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere dün toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki komisyon, gece boyunca devam etti. Komisyon, gece 04.00'de çalışmasına ara verdi. Bu sırada düzenlemeye tepki gösteren yaklaşık 30 baro başkanı da TBMM önünde toplandı. Baro başkanları da gece boyunca polisin güvenlik önlemleri altında Meclis önünde bekledi.

KOMİSYON 2'NCİ GÜN TOPLANDI

TBMM Adalet Komisyonu, bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan komisyonda yine sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonda milletvekillerinin teklifin geneli üzerindeki konuşmaları sürüyor.

BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDE

Öte yandan, yaklaşık 30 baro başkanı komisyon toplantısının ikinci gününde de Meclis önünde toplanarak, düzenlemeye tepki gösterdi. Meclis Çankaya kapısı önünde baro başkanlarının toplanmasıyla birlikte polis de geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada polis, maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle bir basın mensubuna işlem yapmak isteyince gerginlik yaşandı, avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı. Baro başkanları, Meclis önünde beklemeye devam ediyor. BARO BAŞKANLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Ankara'da bulunan bazı baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği'nce salgın nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan avukatlar, karar nedeniyle TBMM'de görüşmeleri süren baro düzenlemesine karşı bugün yapılması planlanan savunma mitingini yapma imkanı kalmadığı ve 22 Haziran'da Ankara'ya gelen baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, çıkışta ise adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Çoklu baroya hayır' yazılı dövizler taşıyan avukatlar, 'hak hukuk adalet' şeklinde slogan attı. Bu sırada önlem alan polisler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını hatırlatarak avukatlardan dağılmalarını istedi. Ancak baro başkanları ve avukatlar, bu uyarıya uymayarak slogan atmaya devam etti. Kısa süreli arbedenin ardından avukatlar, adliye önünde beklemeye devam etti.

Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü

Kaynak: DHA

Manşet

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