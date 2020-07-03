Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü (2)
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Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü (2)

BARO BAŞKANLARINDAN SUÇ DUYURUSUAnkara'da bulunan bazı baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği'nce salgın nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Adalet Komisyonunda, baro düzenlemesi görüşmeleri sürdü (2)
03.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55

BARO BAŞKANLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Ankara'da bulunan bazı baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği'nce salgın nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan avukatlar, karar nedeniyle TBMM'de görüşmeleri süren baro düzenlemesine karşı bugün yapılması planlanan savunma mitingini yapma imkanı kalmadığı ve 22 Haziran'da Ankara'ya gelen baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, çıkışta ise adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Çoklu baroya hayır' yazılı dövizler taşıyan avukatlar, 'hak hukuk adalet' şeklinde slogan attı. Bu sırada önlem alan polisler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını hatırlatarak avukatlardan dağılmalarını istedi. Ancak baro başkanları ve avukatlar, bu uyarıya uymayarak slogan atmaya devam etti. Kısa süreli arbedenin ardından avukatlar, adliye önünde beklemeye devam etti.

Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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