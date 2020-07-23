Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı TBMM Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı yazılı basına açık olarak devam etti. Kaynak: İHA