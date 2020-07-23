Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı
Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı TBMM Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı.
23.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:37
Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı
ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu sosyal medya düzenlemesini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı yazılı basına açık olarak devam etti.
Kaynak: İHA