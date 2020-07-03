Adalet Komisyonu'nda gerginlik
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Adalet Komisyonu'nda gerginlik

ANKARA (İHA) – TBMM Adalet Komisyonu Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Adalet Komisyonu'nda gerginlik
03.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:37

ANKARA (İHA) – TBMM Adalet Komisyonu Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor. CHP milletvekilleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in kendilerine 'cibilliyetsiz' dediğini iddia etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz tunç oturuma ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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