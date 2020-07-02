Adalet Komisyonu başladı
Adalet Komisyonu başladı Adalet Komisyonu başladı.
02.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:31
Adalet Komisyonu başladı
ANKARA - Adalet Komisyonu başladı.
Adalet Komisyonu Plan ve Bütçe Salonu'nda başladı. Adalet komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında çok kalabalık milletvekili ordusu ile komisyon başladı. Milletvekilleri ayakta kaldılar. Sosyal mesafe kuralları yok oldu. Bunun üzerine Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç oturuma 15 dakika ara verdi.
Kaynak: İHA