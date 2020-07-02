Adalet Komisyonu başladı Adalet Komisyonu başladı Adalet Komisyonu başladı.

Adalet Komisyonu başladı

ANKARA - Adalet Komisyonu başladı.

Adalet Komisyonu Plan ve Bütçe Salonu'nda başladı. Adalet komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında çok kalabalık milletvekili ordusu ile komisyon başladı. Milletvekilleri ayakta kaldılar. Sosyal mesafe kuralları yok oldu. Bunun üzerine Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç oturuma 15 dakika ara verdi.

Kaynak: İHA