Adalet Komisyonu barolarla ilgili teklifi görüşmek üzere toplandı TBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında TBMM Plan ve Bütçe Salonu'nda toplandı. AK Parti'nin barolarla ilgili kanun teklifinin görüşüleceği Komisyonda katılımın çokluğu nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kaldı. Sosyal mesafe kuralları da kalabalık nedeniyle yok olurken, Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç oturuma 15 dakika ara verdi. - ANKARA Kaynak: İHA