"Adalet" ismi verilen kedi adliyenin maskotu oldu - Haberler
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"Adalet" ismi verilen kedi adliyenin maskotu oldu

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Adliyesine sığınan sokak kedisi, çalışanlar tarafından sahiplenildi.

MUĞLA (AA) - Muğla Adliyesine sığınan sokak kedisi, çalışanlar tarafından sahiplenildi.

Havaların soğumasıyla geldiği Muğla Adliyesi önünden ayrılmayan kediyi fark eden çalışanlar, "Adalet" adını verdiği kediyle ilgilenmeye başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın talimatıyla kedi evi yaptırıldı.

Kedi, adliyeye gelenler tarafından da ilgi görüyor.

Adalet ismi verilen kedi adliyenin maskotu oldu

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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