Adalet" İçin Strasbourg'da Yüzlerce Kişi Yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' Avrupa ülkelerinde de devam ediyor. Cumartesi günü Strasbourg kentinde devam eden ve Fransa ile yakın komşusu Almanya'dan 10 derneğin organize ettiği 'Adalet Yürüyüşü'ne, yüzlerce kişi katıldı.



Yürüyüş Strasbourg kentinin Kleber meydanında başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yürüyüş Avrupa Konseyi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Strasbourg caddelerini sloganlarla inleten eylemciler, sloganlarında Türkçe-Fransızca 'Türkiye için adalet istiyoruz' çağrısında bulundular. Taşınan dövizlerde Türkçe, Fransızca, Almanca yazılı olarak "Adalet" mesajları yer aldı. Strasbourg Adalet Platformu ismi altında Avrupa Konseyi önünde yapılan basın açıklamasında şu mesajlar verildi:



'15 Temmuz darbe girişiminden bugüne AKP hükümetin uyguladığı OHAL ortamında 110 binin üzerinde kamu emekçisinin ve yüzlerce akademisyenin işinden ihraç edildiği, peş peşe çıkarılan KHK'larla 300'den fazla gazete, televizyon, basın kuruluşlarıyla çok sayıda dernekler baskıyla sansürlenip kapatılmıştır. Halkın iradesiyle seçilmiş 13 milletvekili ve 93 belediye başkanı, 159 gazeteci ve çok sayıda aydın keyfi bir şekilde tutuklanmıştır. 16 Nisan referandumun şaibeli geçmesi ve Yüksek Seçim Kurulun geçersiz olan mühürsüz oyları onaylayarak, hukuk ve mevcut anayasaya aykırı bir karar almıştır. Cumhurbaşkanının tarafsızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik adımlarla parti başkanlığına geçerek, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğü hiçe sayılmıştır."



Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye'de adaletin önü tamamen kapatıldı. Bu sürecin devam etmesiyle KHK'lar, LGBT bireylerin yürüyüşünü ve çalışanların grevleri yasaklandı. Semih Özakça, Nuriye Gülmen gibi çok sayıda akademisyen işten çıkarıldı. Açlık grevlerin 120. gününde halen keyfi bir şekilde tutuklu bulunuyorlar. Kadına, çocuklara ve şiddete yönelik taciz, tecavüz ve ölümlerin bir an önce son bulmasını ve suçluların yargılanmasını önemle vurguluyoruz. 15 Haziran tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan 'Adalet Yürüyüşü'nün devam ettiği bu günlerinde Türkiye'de adalet, demokrasi, barış, eşitlik isteyen herkesin desteklediği bir yürüyüş haline dönüşmesi, en temel ve acil sorunlar etrafında birlikteliğin gerekliliğine vurgu yapılması, hepimiz tarafından önemini korumaktadır. Ankara'dan başlayıp İstanbul'a doğru yürüyen herkesin "Adalet" talebini selamlıyoruz. Bir an önce Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden inşa edilmesini talep ediyoruz"



Stuttgart'ta da yürüyüş var



Bugün Avrupa'nın birçok kentinde Adalet Yürüyüşleri devam ediyor. Almanya'nın Stuttgart kentinde de, Baden Württemberg CHP teşkilatı önderliğinde bugün büyük bir adalet yürüyüşü başladı. Avrupa'da düzenlenen Adalet Yürüyüşleri'ne Alman ve Fransızlar da destek verip yürüyüşlere katılıyor.



Görüntü Dökümü



-Bugün Strasbourg Kleber meydanında başlayan Adalet Yürüyüşü'nden görüntüler



-Taşınan dövizler, adalet yazılı tişörtler, atılan sloganlar - Strasbourg