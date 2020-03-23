Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı
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Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

23.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:00
Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısından yeni önlemler çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

Bakan Gül, Ankara Hakimevinde Kovid-19'a ilişkin yapılan koordinasyon toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini, yeni koronavirüs salgınının her an dikkat ve tedbir gerektirdiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin de bu salgına karşı her türlü tedbiri aldığını, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Vatandaşlarımız gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ise bu tedbirlere azami riayet etmesi hepimizin ortak beklentisidir. Yasağa ve karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Tüm tedbirler hepimizin can sağlığı içindir." diye konuştu.

"Hayat eve sığar. Risk almayalım. Evimizde kalalım"

Sağlık Bakanlığının ve sağlık çalışanlarının uyarılarına herkesin riayet etmesini isteyen Gül, "Hayat eve sığar. Risk almayalım. Evimizde kalalım." çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirleri hatırlatarak, şu ana kadar 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını, cezaevi ring araçlarının, servis araçlarının ve denetimli serbestlik bürolarının dezenfekte edildiğini anlattı.

"Tekraren ifade etmek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır." diyen Gül, cezaevine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapıldığını, en ufak bir belirti gösterenlerin derhal hastaneye sevk edildiğini, asla cezaevine sokulmadıklarını ifade etti.

Gül ayrıca, yeni tutuklu ve hükümlülerin yakın zamanda yurt dışına gidip gitmediklerinin de sıkı şekilde incelendiğini, böyle bir durum varsa yine Kuruma alınmadan izolasyona gönderildiklerini söyledi.

-Yeni tedbirler

Cezaevlerinde, adliyelerde daha önce alınan diğer tedbirleri de hatırlatan Gül, bugün yaptıkları ikinci koordinasyon toplantısında ilave bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu konuda daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur. Tutuklu ve acele işler dışında, ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. HSK bu konuda ayrıntılı yazısını yargı teşkilatı ile paylaşacak."

Adliye hizmetlerinin durdurulmadığını, sadece vatandaşların sağlığı için bazı tedbirler alındığını söyleyen Bakan Gül, böylelikle adliyelerdeki yoğunluğun azalacağını, nöbetçi mahkemeler tarafından acele işlerin görüleceğini anlattı.

Adalet Bakanı Gül, "Toplantıda tüm duruşmaların ve sürelerin ertelenmesi gibi genel bir çalışma üzerinde de görüşleri aldık. Bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması, şu süreçte varsa süreyi kaçırmış olanların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğiyle ilgili önerileri de değerlendirdik. Bu konuda da en kısa zamanda atım atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Noterlerde yoğun sirkülasyon yaşandığını, bu nedenle yarından itibaren bir gün tek, bir gün çift noterlerin çalışmasına karar verildiğini anlatan Gül, "Artık noterlerde yarından itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek." dedi.

Acil olmayan işlerle ilgili notere gidilmemesini öneren Bakan Gül, tek noterin bulunduğu ilçelerde hizmette kesinti yaşanmayacağını bildirdi.

Gül, iş yurtları bünyesinde kiracı olan işletmelerden bu süreçte kira alınmayacağını da bildirdi.

"Sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara dikkatli olalım"

Adalet Bakanı Gül, hastalık belirtisi olan vatandaşların izolasyonunun zorunlu olduğunu belirterek, "Bu tedbiri ihlal eylemi ayrıca suçtur. Ama suç olduğu için ceza baskısı nedeniyle değil bu ülkenin, bu miletin, kedimizin, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen bu tedbirlere uyalım." dedi.

Sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara, yanlış bilgilere karşı da dikkatli olunması uyarısı yapan Gül, "Koronavirüsle mücadele eder gibi bu yalanlarla da mücadeleyi sürdürelim." diye konuştu.

Toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Toplantı öncesinde Hakimevine alınan basın mensuplarının ateşleri ölçüldü.

Kaynak: AA

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