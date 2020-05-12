Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının... Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dokuzuncusu gerçekleştiriliyor.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 12.00'de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül saat 14.00'te açıklama yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA