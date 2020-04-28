Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının...
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
28.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:31
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA