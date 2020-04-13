Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00'de başladı.

13.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:11
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00'de başladı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Bşkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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