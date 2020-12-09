Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Kovid-19 salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Yat, elmas ve pırlantada vergi sıfır. Maskede vergi yüzde 8. Bu kadar vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Kovid-19 salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Yat, elmas ve pırlantada vergi sıfır. Maskede vergi yüzde 8. Bu kadar vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Milli Savunma Bakanlıkları ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri üzerinde HDP milletvekilleri söz aldı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, hükümetin hukuk reformundan bahsetmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Tüm halkların katılımıyla 1921 Anayasası formatında demokratik bir anayasayı biz yapacağız." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, yargıda gerçek bir reform için tüm "siyasi tutsakların" serbest bırakılması gerektiğini savundu.

İnfaz Yasası'ndan sonra cezaevlerinde azalma yaşandığını belirten Gülüm, "Bu nedenle mahpuslar 16-17 saat çalıştırılıyor. Cezaevleri aynı zamanda emek sömürüsünün de en fazla olduğu yerler. Bu da yetmiyor, bu kadar sömürü ve özgürlük kısıtlamasına rağmen hapishanede kaldıkları günler için insanlardan yemek ve elektrik parası alıyorsunuz. Cezaevinde olan bir kişinin geçim kaynağının olmadığını siz de biliyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Engelli kadınlara ve tüm engelli bireylere yönelik baskı, ön yargı ve ayrımcılıkla etkin mücadele edilebilmesi için engelliler bakanlığı kurulmasını öneren Gülüm, öte yandan bir kadın bakanlığının da kurulmasını istedi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bir fotoğraf göstererek, 3 engelli hükümlünün, Metris Cezaevinde aynı koğuşta kalarak ihtiyaçlarını karşılamasının beklendiğini öne sürdü. Koçyiğit, söz konusu kişiler için "Birisinin elleri yok, birisinin belden aşağısı felç, birisinin boyundan aşağısı felç." ifadelerini kullandı.

"6 bin lira alan ücretli 205 gün vergi için çalışıyor"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, grafikler göstererek, ekmekten 3, sudan 5 çeşit vergi alındığını, 6 bin lira ücret alan bir vatandaşın yılın 205 günü vergi için çalıştığını anlattı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bütçede, yaklaşık 10 milyon asgari ücretli, 8 milyon emekli ve 10 milyon genel sağlık sigortası ödemesi yapamayan vatandaşın bulunmadığını savundu.

İktidarın pandemi sürecinde sadece 5 milyar 200 milyon lira destek verdiğini ileri süren İpekyüz, çalışma hayatına ilişkin desteklemelerin İşsizlik Fonu'ndan karşılandığını iddia etti.

HDP'li İpekyüz, elindeki maskeyi göstererek, salgın nedeniyle maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattı. İpekyüz, "Yat, elmas ve pırlantada vergi sıfır. Maskede vergi yüzde 8. Bu kadar vicdansızlık olur mu?" diye konuştu.

"O dağların üzerinde ancak milli SİHA'larımız, İHA'larımız olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tüm HDP'li milletvekillerinin, konuşmalarının başında "cezaevindeki rehin arkadaşlarına" selam gönderdiğini belirtti.

HDP'li Koçyiğit'in Metris cezaevindeki 3 engelli hükümlüye ilişkin sözlerini anımsatan Turan, şöyle konuştu:

"(Engelli, mazlum) diye gösterdiği kişinin bomba yaparken elinin koptuğunu; bir diğerinin jandarmamızı şehit etmekten, diğerinin PKK üyesi olmaktan müebbet aldığını gördük. O yüzden diyorum ki farkında mısınız? Neyin sözcüsüsünüz? Hangi yolun yolcususunuz? İsmet Özel, 'İnsanlar hangi dünyaya kulak kabartırsa diğerine kulak kapar.' diyor. Gittiğiniz yol, yol değil. Partiniz dışında nasıl algılandığınızı bir kez anlamaya çağırıyorum."

Turan, 83 milyonun beraber yaşamak istediğini vurgulayarak, "Siz 'barış' deyince sadece Kandil'e barış algılıyorsunuz, biz 'barış' deyince 83 milyonun barış, kardeşlik içerisinde yaşamasını. Hayalini kurduğunuz barış güvercinleri asla Kandil'in dağlarına gelmeyecek. O dağların üzerinde ancak milli SİHA'larımız, milli İHA'larımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'lileri aynaya bakmaya çağıran Turan, sokağa davet edip 50'den fazla kişinin ölmesine sebep olanları "terörist" gördüklerini de kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye aleyhine karar aldığını anımsatarak, Demirtaş ve diğer tutuklu arkadaşları için "rehin" kavramını kullandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü açıklamalarıyla yargıya talimat verdiğini iddia eden Beştaş, "Bu talimat değil, bir emirdir. Bu nedenle rehindir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman