Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda başladı
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Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda başladı

09.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:13
Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda başladı

TBMM Genel Kurulunda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin 2. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak CHP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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