Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Her yerde, her zaman ve her koşulda adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir. Yarınları ancak böyle kuracağımıza inanıyoruz." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları iftar programında konuştu.

İlk derece mahkemelerinden hakim ve savcılar, ceza infaz kurumları çalışanları ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu tüm yargı mensuplarının ilk kez devletin sofrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandığını belirten Gül, davetlerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Gül, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın adalet teşkilatımıza, çalışanlarımıza ve çalışmalarımıza ilgisi öteden beri sıcak, desteği de başından beri her zaman büyük olmuştur. Adliyenin itibarını bodrum katlarından çekip çıkaran kendileri olmuştur. Duruşma yapabilmek için avukat arkadaşlarımızdan teksir kağıdı isteme günleri bu dönemde son bulmuştur. Adaletin fiziki çehresi, altyapı imkanları, teknoloji kullanımı zatıalilerinin hükümetleri döneminde gelişmiş ve değişmiştir. Yargı mensuplarımız özlük haklarındaki iyileştirmelere yine zatıalilerinin desteği ile kavuşmuştur. Yine yakın bir dönemde ceza infaz koruma memurlarımız yıllardır talep ettikleri yıpranma payına, mübaşir arkadaşlarımız da özlemini çektiği kadro değişikliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ulaşmıştır, kavuşmuştur. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."

"En iyi onlar bilir"

İftara yargı alanında çok kıdemli büyüklerinin de katıldığını dile getiren Gül, bu mesleğin nereden nereye geldiğini en iyi onların bileceğini söyledi. Gül, "Herhalde sabahlara kadar konuşsak, adliyenin o koridorlarında, hükümet konağının altında, kaymakamlık yazı işleri müdürlerinin bile bulunduğu yerden daha alt koridorlarda, bodrum katlarında çalışan adliyeyi, bugün adalet saraylarına, fiziki çehresiyle getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Fiziki çevre ve teknik imkanlardan çok adalet hizmetlerinin hakkının verilmesinin işin esasını oluşturduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Bugün açıklanan yargı reformu da işte bu açıdan çok önemli bir açılım olmuştur. Bu desteğin, bu kıymetin farkında olarak çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız. Bizden milletimizin beklediği tek bir şey var adalet vermek, adalet dağıtmak. Tüm teşkilat mensuplarımız da bu şevkle çalışmalarını yapacaklardır. Yargı reformuyla birlikte yeni bir döneme girdik, reformlar önemlidir ama asıl olan uygulamalardır. En iyi kanun, en iyi mevzuat, en kötü uygulamacının elinde çok kötü olabilir ama vasat bir mevzuat çok iyi uygulamacının elinde destanlar yazabilir. Bu nedenle burada uygulayıcıların da bulunduğu bu ortamda elbette reformun başarıya ulaşması tüm buradaki hazırunun büyük özverisiyle elbette hayata geçecektir. Bizler özlük hakları olsun, çalışma koşulları olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan her zaman destek gördük. Personel konusundaki müjdeyi geçtiğimiz hafta verdiler."

Yargının iş yükünün fazla olduğunu dile getiren Gül, yeni personelle iş yükünün daha azalacağını, özlük haklarında yapılacak yeni iyileştirmelerle de tüm yargı çalışanlarının beklediği tüm eksiklikleri hep beraber tamamlayacaklarını kaydetti. Gül, "Her yerde, her zaman ve her koşulda adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak hepimizin en büyük görevidir. Yarınları ancak böyle kuracağımıza inanıyoruz. Bu uğurda fedakarca çalışan bütün yargı mensuplarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim." dedi.

Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA