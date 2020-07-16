Adalet Dergisi "Kovid 19" özel dosyası ile yayımlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Dergisi "Kovid 19" özel dosyası ile yayımlandı

Adalet Bakanlığınca yayımlanan Adalet Dergisi'nin yeni sayısı "Kovid-19 özel" dosyası ile hazırlandı.

Adalet Dergisi
16.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:46

Adalet Bakanlığınca yayımlanan Adalet Dergisi'nin yeni sayısı "Kovid-19 özel" dosyası ile hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hukuk tarihi açısından önemli kaynaklardan biri olan Adalet Dergisi'nin 64'üncü sayısı yayımlandı.

Derginin takdim yazısını kaleme alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin sosyal politikalar, ekonomi, felsefe ve sosyoloji kadar hukuk açısından da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Gül, Kovid-19 salgının, devletlerin rollerinin, birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerinin yeniden ele alınmasını, yeni fikirlerin, koşulların, önceliklerin belirlenmesi gerektiğini gösterdiğine işaret ederek sürecin her açıdan iyi okunması gerektiği belirtti.

Yazısında Adalet Bakanlığının salgın sürecinde gereken tüm tedbirleri aldığına dikkati çeken Gül, "Uygulamaya aldığımız alternatif çözümlerimiz, tam bir kapanma dönemi yaşadığımız günlerde adaletin kendisini kapatmasına müsaade etmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, "Adalet Dergisi'nin yeni sayısını okurlarımızın istifadesine sunmanın, diğer yandan da salgın sürecini hukuki açıdan ele alan özel bir dosya hazırlamanın mutluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derginin yeni sayısında anayasa hukuku, ceza hukuku, imar hukuku, siyasi partiler hukuku, Türk hukuk tarihi, insan hakları hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku alanlarında makaleler yanında eski edebiyat metinlerinde cezaevleri personeli ve hükümlü ilişkilerini inceleyen bir yazıya da yer verildi.

Öte yandan Adalet Dergisi'nin 1873 yılından bugüne kadar tüm arşivinin derleme çalışması tamamlandı. Bu arşivin hali hazırda ilk yüzyılı derginin "www.adaletdergisi.adalet.gov.tr" internet adresinde açık erişim olarak meraklıların ilgisine sunuldu.

Dergi arşivinin diğer kısmı ise düzenlemelerin ardından erişime açılacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 3. Sayfa
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 3. Sayfa
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak...
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Şehit Darbe Ayasofya İngiltere
Şu an buradasınız: Adalet Dergisi "Kovid 19" özel dosyası ile yayımlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:28:11. #1.14#
title