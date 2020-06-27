Adalet Bakanlığının uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı...
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Adalet Bakanlığının uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı...

Adalet Bakanlığının uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı arabuluculuk ve uzlaştırma, uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırdı ve yargının iş yükünü azalttı.

Adalet Bakanlığının uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı...
27.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:28

Adalet Bakanlığının uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları olarak yargı sistemine kazandırdığı arabuluculuk ve uzlaştırma, uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırdı ve yargının iş yükünü azalttı. Arabuluculukta 932 bin, uzlaştırmada ise yaklaşık 756 bin olmak üzere yaklaşık 1,7 milyon dosyada taraflar mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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