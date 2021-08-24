Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığınca yargısal süreçlerin hızlandırılması, kağıt tasarrufu ve çevrenin korunmasını hedefleyen e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı, 43 bin 188 ağaç da korunmuş oldu.

Adalet Bakanlığınca yargısal süreçlerin hızlandırılması, kağıt tasarrufu ve çevrenin korunmasını hedefleyen e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı, 43 bin 188 ağaç da korunmuş oldu.

Adalet Bakanlığının hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt ve emek tasarrufu sağlıyor. Kağıt tasarrufu sayesinde de binlerce ağaç korunuyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 72 milyon 584 bin 256 tebligat, elektronik ortamda muhataplarına gönderildi. Böylece 961 milyon 748 bin 298 lira tasarruf edildi.

Tebligatların elektronik ortamda gönderilmeye başlanmasıyla birlikte 2 bin 540 ton kağıt tasarrufu da sağlandı. Kağıt kullanımının önlenmesiyle 43 bin 188 ağaç kesilmekten kurtarılmış oldu.

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi de yargılamaların hızlandırılmasına katkı sağladı.

İlk olarak 2015'te hizmete sunuldu

Adalet Bakanlığı e-Tebligat uygulamasını 2015'te ihtiyari olarak hizmete sundu. Uygulamanın faydalarını gözlemleyen Bakanlık, 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere e-Tebligatı zorunlu hale getirdi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Posta kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-Tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı, e-Tebligatla zaman kaybının önüne geçildi.

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Bakan Yanık: 'Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek'
Bakan Yanık: "Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Barış Arduç Deniz Akkaya Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Ali Koç Erol Bulut Mert Günok Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:46:36. #1.15#

title