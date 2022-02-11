Bakanlık: Çorum Cezaevi'nde kadın koğuşlarına erkek personel girdiği iddiası gerçek dışı

ÇORUM (DHA) - ADALET Bakanlığı'nca Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalara erkek personelin girdiği iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından ' Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar' iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı belirtilerek, "Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel