Adalet Bakanlığından Cumhuriyet Üniversitesine teknik malzeme desteği
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Adalet Bakanlığından Cumhuriyet Üniversitesine teknik malzeme desteği

22.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:03
Adalet Bakanlığından Cumhuriyet Üniversitesine teknik malzeme desteği

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne teknik malzeme desteğinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne teknik malzeme desteğinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın girişimleriyle, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından SCÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları Laboratuvarı'nda kullanılmak üzere raf sunucuları ve yönlendirici cihazlardan oluşan 300 bin lira değerinde teknik malzeme hibe edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hidayet Takcı, "Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün teknolojik altyapısını daha da güçlendirecek bu cihazların üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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