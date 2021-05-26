Adalet Bakanlığınca Giresun'da idare mahkemesi kuruldu
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Adalet Bakanlığınca Giresun'da idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca Giresun'da idare mahkemesi kuruldu
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Giresun'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giresun'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı kararında, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Giresun'da idare mahkemesi kurulduğu belirtildi.

Karara göre, Giresun İdare Mahkemesinin yargı çevresi Giresun ili olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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