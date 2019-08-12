Adalet Bakanlığına cezaevindeki anneler için elektronik kelepçe çağrısı
Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adaet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.
12.08.2019 10:42
Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adalet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.
Change.org internet sitesinde başlatılan kampanyada cezaevindeki annelerin durumuna dikkat çekilerek çocukların cezaevi ortamında büyümemesi gerekliliğine yönelik çağrı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com