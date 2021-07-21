Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı
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Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı

Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı uzlaştırma istatistiklerini paylaşarak, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının yüzde 83 olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı uzlaştırma istatistiklerini paylaşarak, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının yüzde 83 olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uzlaştırma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, "Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83, sisteme giren toplam dosya sayısı 2 milyon 1548, uzlaşma teklifi olumsuz sonuçlanan dosya sayısı 772 bin 756, uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosya sayısı 1 milyon 228 bin 792, uzlaşma ile sonuçlanan dosya sayısı 1 milyon 18 bin 436" olarak açıklandı.

Bakanlık, 1 Haziran 2005'ten itibaren uygulanan uzlaştırma kurumunun 2016 yılının aralık ayında kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde kurum etkin ve yaygın bir şekilde uygulandığını da belirtti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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