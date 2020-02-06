Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere...
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Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere...

Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur.

06.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:37
Adalet Bakanlığı:

: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur. Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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