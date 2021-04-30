Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Zorunlu adli işlemlerde avukatlar ve taraflar sokağa çıkma yasağından muaf sayılacak"

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, zorunlu adli işlemlerde avukatlar ve tarafların sokağa çıkma yasağından muaf sayılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, zorunlu adli işlemlerde avukatlar ve tarafların sokağa çıkma yasağından muaf sayılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'tam kapanma' tedbirinin uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve zorunlu adli iş ve işlemlerin aksamaması için avukatların ve tarafların sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Aynı zamanda vatandaşların hak kaybı yaşamaması için asgari şekilde personelin çalışacağı da ifade edildi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, hak kaybı yaşanmaması için yargı teşkilatı tarafından verilen hizmetin devam edeceğini belirterek, "26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' tedbirinin uygulanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuya ilişkin olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adalet teşkilatına duyuru yapılmıştır. Duyuruda mahkemeler tarafından acil ve zorunlu haller dışında duruşma, keşif ve diğer adli işlemlerin ertelenmesi kararı verilebileceği hususu hatırlatılmıştır. Bununla amaçlanan, adli iş ve işlemlerin, kişiler için mağduriyet doğurmayacak bir şekilde minimum düzeye indirilmesidir. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için adliyelerde yeterli personel bulundurulması hususu teşkilatımıza duyurulmuştur. İcra ve iflas hizmetlerinin de hak kaybına yol açmayacak şekilde asgari personelle yürütülmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına duyuru yapılmıştır. Yargı teşkilatı tarafından verilen hizmetler devam edecektir. Bu aşamada yargısal sürelerin durdurulması yönünde bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu nedenlerle sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler arasında zorunlu adli iş ve işlemler yönünden avukat ve taraflar da sayılmıştır. Ayrıca tam kapanma döneminde avukatların sokağa çıkma yasağından muafiyetlerine ilişkin çerçevenin kapsamının genişletilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ile ilave bir çalışma yapılmıştır. Avukatların mesleki faaliyetleri kapsamında bürolarına, vekili bulundukları işyerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara ve noterliklere de gidebilmeleri mümkündür. Diğer taraftan adli süreçlerin bir parçası olan avukatlarımızın da öncelikli aşı listesine alınması için Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz de devam etmektedir. Söz konusu muafiyetler, adalet hizmetlerinin aksamaması ve adalete erişim hakkının engellenmemesi amacıyla getirilmiştir. Tam kapanma döneminde stajyer avukatlar da idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Bakanlığımızca 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınav ve mülakatlar ise ileri bir tarihe ertelenmiştir. Hakim ve Savcı Adaylığı, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakatları ile Uzlaştırmacı Sınavı bu kapsamdadır. Diğer yandan merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlar da ertelenmiştir. Bu sınavların yapılacağı tarih ayrıca ilan edilecektir" diye konuştu.

"2020 yılında bakılan 4 milyon 769 bin 40 soruşturma dosyasının yüzde 64'üne karar verildi"

Pandemi döneminde yargı teşkilatının görevine devam ettiğini söyleyen Çekin, hukuk mahkemelerindeki dosyaların yüzde 51'inin karara bağlandığını belirtti. Çekin, "Yargı teşkilatımız salgın döneminde fedakarca görevini ifa etmiştir. Bu konuda sizlerle bazı istatistikleri paylaşmak isterim. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 2020 yılında 4 milyon 769 bin 40 soruşturma dosyasına bakılmış olup bunların yüzde 64'ü hakkında karar verilmiştir. Geçtiğimiz süreçte lekelenmeme hakkının daha etkin korunması için bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile savcılarımıza soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verme imkanı verilmişti. Savcılıklarımız bu müesseseyi de etkin biçimde işlettiler. Bu kapsamda 141 bin 986 dosyada karar verilmiştir. Ceza mahkemelerimiz de 2020 yılında baktığı 2 milyon 833 bin 473 dosyanın yüzde 48'inde karar vermiştir. Hukuk mahkemelerinde ise 3 milyon 630 bin 666 dosyanın yüzde 51'i karara bağlanmıştır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, yargı teşkilatımız faaliyetlerini salgın koşullarına rağmen özveriyle yerine getirmiştir. Hakim ve savcılar ile tüm yargı personelimize bu zorlu günlerde gösterdikleri özveri nedeniyle Bakanlığımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu dönemde salgın nedeniyle adalet camiasında hayatını kaybedenler de olmuştur. Vefat edenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hukuk fakültelerinin başarı sıralamalarını yükseltiyoruz"

Hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının şubat ayında 125 binden 100 bine çekildiğini söyleyen Çekin, "Kamuoyumuz tarafından takip edilen önemli bir gündem maddemizi de hukuk eğitimi oluşturmaktadır. Yargı hizmetlerinin niteliğinin artırılmasında hukuk eğitiminin anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda hukuk eğitiminin kalitesini artıracak çalışmalar önceliklerimiz arasındadır. Bu konudaki çalışmalarımızı YÖK ve üniversitelerle işbirliği halinde sürdürmekteyiz. Bu kapsamda hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması Yargı Reformu Stratejisi'nin yayınlanmasını takiben YÖK tarafından 190 binden 125 bine yükseltilmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında ise 125 bin olan başarı sıralaması, 100 bin olarak güncellendi. Bu sıralamanın niteliği artıracak şekilde daha da yükseltilmesi önümüzdeki süreçte Bakanlığımızın gündeminde olacaktır. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması da strateji belgemizin diğer bir hedefidir. Mart ayında YÖK tarafından hukuk fakültelerinin kontenjanlarının üniversite bazında boş kontenjanların da dikkate alınması suretiyle belirleneceği açıklanmıştır. Tüm bu çalışmalar hukuk eğitiminin niteliğinin artırılmasına yöneliktir" şeklinde konuştu.

"Adli görüşme odalarının sayısı 100'e ulaştı"

Kadına yönelik şiddet vakalarında alanında uzmanlaşmış cumhuriyet savcıları tarafından takip edildiğini hatırlatan Çekin, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur odaklı adalet anlayışına ilişkin çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Bu konuda son dönemde önemli adımlar atılmıştır. Kadına yönelik şiddet vakaları adliyelerde ihtisaslaşmış cumhuriyet savcıları tarafından özel bürolar üzerinden takip edilmektedir. 2020 yılı başında, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının tek elden değerlendirilmesi amacıyla tedbir mahkemeleri belirlenmiş ve mahkeme düzeyinde de ihtisaslaşma sağlanmıştır. Hakim ve cumhuriyet savcılarımız tedbir kararlarını belirlerken, tarafların soruşturma ve tedbir geçmişlerini UYAP uyarı ekranlarından takip edebilmektedir. Bu sayede tekrarlanan şiddet vakalarının gözden kaçırılmaması hedeflenmiştir. Bu konuda akademisyenlerle de ortak çalışmalar yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi ile kadına yönelik şiddet vakalarının sebep ve nedenlerinin araştırılmasına olanak tanıyacak bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmayı yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Mağdurların özellikle çocuk ve kadınların ifade ya da beyanlarının uzmanlar aracılığıyla özel ortamlarda alınmasına olanak tanıyan adli görüşme odası (AGO) sayısı 100'e ulaşmış durumdadır. 2019 yılında 7 pilot adliyede kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri hali hazırda 112 adliyede faaliyet göstermektedir. Müdürlüklerinin sayısı yılsonuna kadar 150'ye çıkarılacaktır. Ayrıca bugün itibarıyla Bakanlığımızca hazırlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik insan hakları eylem planının ilk adımı niteliğindedir. Diğer yandan reform gündemimiz içerisinde ceza adaleti sistemine yönelik çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz süreçte sistemimize kazandırdığımız kurumları da yakından takip ediyoruz. 'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama' adlı yeni usul düzenlemeleri bunların başında gelmektedir. Bu müesseseler, bir yandan yargılama usullerinin sadeleştirilmesini sağlarken diğer yandan vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları yargısal süreçlerin daha kısa ve zahmetsiz sonlandırılmasına da hizmet etmektedir. Seri muhakeme usulünün uygulanmaya başlanmasından itibaren, mahkemelerce Cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlanan 85 bin 466 dosyada talepnameler doğrultusunda karar verilmiştir. Basit yargılama usulünün uygulanmaya başlamasından bu yana ise 107 bin242 dosyada bu usulle karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı"

Kripto para borsalarıyla ilgili vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerde İstanbul ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlattığının altını çizen Çekin, "Thodex ile Vebitcoin adı verilen kripto para borsalarında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşımızın mağduriyetine yol açan adli olaylar ile ilgili bazı hususlara dikkatinizi çekmek isterim. Söz konusu olaylarla ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmıştır. Thodex soruşturmasında yer alan şüpheli hakkında ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Şahsın uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında dün itibariyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır. Adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulması, suçla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması, suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi gibi soruşturma işlemleri hızlı biçimde yapılmıştır. Bu aşamada Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Vebitcoin soruşturması Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştır. Süreç içerisinde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

Açıklamalarının sonunda alınan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün aldığı ödülü hatırlatan Çekin, "Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in bilgi ve iletişim sektöründen sorumlu kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Bilgi Toplumu Zirvesi 2021 Ödülleri yarışmasına resen aday gösterilmiş ve ödülü almıştır. Bu kapsamda emeği geçen personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı