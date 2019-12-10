Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
10.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:36
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. (1)
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur."
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."
Kaynak: AA