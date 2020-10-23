Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru için son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Sınava ne zamana kadar başvuru yapabiliriz? Son gün bugün mü?

21 Kasım 2020 tarihinde yapılması gerçekleştirilen Adalet bakanlığı sınavları için başvuru tarihi bugün sona eriyor. Başvuracak adayların acele etmesi gerekiyor. Çünkü gece 12'de başvurular sona erecek!