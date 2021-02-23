Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı, personel alımı ne zaman? Adliyelere zabıt katibi ve icra katibi başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla adalet teşkilatına 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı?Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı, personel alımı ne zaman? Adliyelere zabıt katibi ve icra katibi başvuru şartları neler?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamayla adalet teşkilatına 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı?Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi açıklandı mı, personel alımı ne zaman? Adliyelere zabıt katibi ve icra katibi başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayınlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.' dedi. Henüz başvuru tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ADLİYELERE ZABIT KATİBİ VE İCRA KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayınlanan son ilanda istenilen genel şartlar şu şekilde;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

- Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

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SÖZLEŞMELİ INFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN ;

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

- Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm.'den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)