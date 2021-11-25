ADALET BAKANLIĞI'NIN 2022 YILI BÜTÇESİ Tbmm PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Adalet Bakanlığı'nın 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 5. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edildiğini vurgulayan Bakan Gül, reformların ne ilk ne de son olacağını, toplumun ihtiyaçlarına göre reformların sürdürüleceğini kaydetti.

CEZAEVİNDEKİ AÇIK GÖRÜŞLER 1 ARALIK İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevindeki açık görüşlere ara verildiğini hatırlatan Bakan Gül, görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını söyledi. Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlere riayet edilerek açık görüşlerin başlatılabileceğine karar verdi. Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze 'Mümkün olan en kısa zamanda açık görüşleri yapalım' dedik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı. 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak. İki kapalı görüşe ilave ayda bir açık görüş yapılmasına ilişkin gerekli planlamaları da başlattık. Açık görüşleri Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde uzun bir aradan sonra yapacağız. "

YARGININ İŞİNİ YARGIYA BIRAKACAĞIZ

Yeni Anayasa ile tüm çalışmaların taçlanacağını belirten Bakan Gül şöyle konuştu: "Ben yargının başı değilim. Anayasadan, kanunlardan almadığım hiçbir yetkiyi kullanmam ve söylemem. Yargı bağımsızlığı diyoruz, yürütmenin mensubu olarak, kabine üyesi olarak bir bakandan dosyalarla, savcının vermesi gereken kararla, mahkemenin vermesi gereken kararla ilgili 'Niçin sessiz kalıyorsunuz, niçin dava açmıyorsunuz, niçin bu davayı böyle bitirmiyorsunuz? ' şeklinde birtakım sorulara muhatap olduk. Adalet Bakanı olarak biz yürütmenin parçasıyız ve yürütmenin içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Yargının işini yargıya bırakacağız. Burada Adalet Bakanına, yürütmenin hiçbir unsuruna kimse cübbe giydirilemez. Hakimler, savcılar bu anlamda kendi kararlarını kendileri vereceklerdir. "

Kanunda eksik olduğunda bu konunun yerinin Meclis olduğunu aktaran Bakan Gül, uygulamada eksikliklerin ilgili kurumlarca değerlendirileceğini, teknik eksiklilerin de Adalet Bakanlığınca giderileceğini anlattı. Adalet Bakanı Gül, "Dosyalarla, kişilerle ilgili, yürüyen hiçbir davayla ilgili ben yorum yapamam. Var mı görüşüm, elbette var. Bir hukukçu olarak da var ama ne zaman görevim biter, avukatlık yaparım o zaman konuşurum, değerlendiririz. " diye konuştu.

Yargıya güvene ilişkin soru üzerine Adalet Bakanı Gül, yargının fiile, dosyaya bakarak karar vereceğini belirterek, yabancı kaynaklı güven endekslerinden çok Türk halkının duyduğu güvenin önemli olduğunu söyledi.

ARTIK SORU ÇALANLAR DEĞİL ANADOLU ÇOCUKLARI HAKİM-SAVCI OLUYOR

Hakim ve savcı alımlarına da değinen Adalet Bakanı Gül, bu konuda mülakat kurulunun genişletildiğini ve yargı mensuplarından oluşan kişilerce mülakatların yapıldığını belirterek, "Artık soru çalanlar değil Anadolu çocukları hakim ve savcı oluyor. Bu konudaki ideolojik ya da farklı bir şekilde değerlendirme de söz konusu değildir. " ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Adalet Bakanlığının 2022 bütçesi kabul edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet